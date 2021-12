Kurztrip nach Tschechien: Was muss man beachten?

Tschechien ist von Deutschland wieder als Hochrisikogebiet eingestuft worden. Was bedeutet das für kleine und größere Reisen in das Nachbarland? Beim „kleinen Grenzverkehr“, also Reisen unter 24 Stunden, zum Beispiel zum Tanken, ändert sich nichts. Man braucht keine Einreiseanmeldung und keinen Nachweis, wenn man mit dem Auto rüber fährt. Solltet ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Tschechien wollen, braucht ihr einen negativen Schnelltest. Und bei der Rückkehr nach Deutschland muss man lediglich seinen Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen, wer das nicht hat, braucht einen Test oder einen Nachweis darüber dass er in der Arbeit zweimal pro Woche getestet wird. Anders sieht es bei längeren Reisen nach Tschechien aus. Da muss man einen negativen PCR-Test vorweisen und sich online registrieren. Für Geimpfte und Genesene entfällt die Testpflicht, nicht aber die Anmeldepflicht bei der Einreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.