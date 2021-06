Kurzes Gastspiel: Peter Jost verlässt SpVgg Bayern Hof

Die Amateurvereine in der Region haben es in den vergangenen Monaten wirklich nicht leicht gehabt. Die SpVgg Bayern Hof hatte aber auch sportlich mit dem Abstieg zu kämpfen. Seit dem Abbruch der Fußball-Saison steht fest, dass sie in der kommenden Saison wieder in der Bayernliga an den Start gehen kann. Dann auch mit einem veränderten Kader. Nach vielen Vertragsverlängerungen muss der Verein jetzt einen Abgang verkünden. Peter Jost verlässt nach wenigen Monaten schon wieder die Gelb-Schwarzen. Der Mittelfeldspieler ist erst im Oktober zur Mannschaft gestoßen.