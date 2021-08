Kurze Fahrt: Betrunkener schafft nur 300 Meter mit Auto

‚Die paar Meter schaff ich schon‘, hat sich wahrscheinlich ein Partybesucher am Wochenende in Schauenstein gedacht. Dort hat er in der Nacht zum Sonntag eigentlich nur eine Jacke aus dem Auto eines Bekannten holen wollen, hat sich dann aber kurzerhand entschlossen damit zurück zur Party zu fahren. 300 Meter wären es gewesen, die hat der 24-Jährige aber nicht geschafft und das Auto an die Mauer eines Firmengebäudes gesetzt. Die Polizei stellte bei ihm 1,66 Promille fest. Einen Führerschein hat er auch nicht. Deshalb hat er es jetzt mit einer ganzen Reihe von Anzeigen zu tun.