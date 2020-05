Kurzarbeit in Sachsen auf Rekordhoch – Vogtlandkreis ebenfalls betroffen

Für fast jeden dritten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Sachsen ist im März und April bei der Arbeitsagentur Kurzarbeit angezeigt worden. Die Region Südwest-Sachsen trifft es dabei besonders hart – hier sind rund 214.000 Beschäftigte betroffen.

Der Grund für diesen hohen Anteil: in Südwest-Sachsen gibt es viele Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe, wie dem Auto- und Maschinenbau, deren Zulieferer und metallverarbeitenden Betriebe die Folgen der Coronakrise wegen gerissener Lieferketten am meisten zu spüren bekommen. Hinzu kommen der Einzelhandel, die Gastronomie, die Hotellerie, die Freizeitwirtschaft, Autohäuser, Kfz-Werkstätten und der Bau, die ihren Betrieb einstellen oder herunterfahren mussten. Der Vogtlandkreis kommt bei 3.177 Betrieben mit über 34.500 Beschäftigten im sächsischen Vergleich noch relativ glimpflich davon. Wie viele Sachsen tatsächlich in Kurzarbeit sind oder in den vergangenen zwei Monaten waren, lässt sich erst ermitteln, wenn die Arbeitsagentur alle Abrechnungen geprüft und ausgewertet hat. Klar ist aber schon jetzt: viele Betriebe nutzen dieses Instrument zum ersten Mal und es trifft nahezu alle Wirtschaftszweige.