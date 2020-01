Kurzarbeit bei REHAU AG: Schwarzenbach am Wald betroffen

Die Kurzarbeit bei REHAU AG betrifft einen Standort in der Euroherz-Region: In Schwarzenbach am Wald sind Mitarbeiter davon betroffen. Außerdem betroffen sind die Standorte Feuchtwangen und Velen. Bei den drei Standorten arbeiten derzeit insgesamt rund 380 Beschäftigte kurz. Ein Großteil beliefert die Automobilindustrie. REHAU nutzt die Kurzarbeit, um Arbeitsplätze zu sichern – das Unternehmen überbrückt damit die vorübergehenden Auslastungsschwankungen. Aktuell fehlen Impulse einer generellen Trendwende im Automotive-Bereich, so das Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung.