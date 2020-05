Kurzarbeit angestiegen: DGB fordert mehr staatliche Hilfen

Die Corona-Krise macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Das zeigen die aktuellen Zahlen: Die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk Bayreuth-Hof ist um über 34 Prozent im vergangenen Monat gestiegen. Die Zahl der Hartz-VI-Empfänger ist in Hochfranken auf insgesamt 11.983 Menschen angestiegen. Dazu sind so viele Menschen wie noch nie in Kurzarbeit. Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Oberfranken begrüßt, dass dieses Instrument Wirkung zeigt, fordert gleichzeitig aber auch mehr und schnellere Unterstützung durch die Politik. Wie es in einer Mitteilung heißt, müsste es ein höheres Kurzarbeitergeld geben und sich Eltern besser absichern können. Auch für die Erhaltung von Aus- und Weiterbildungsplätzen setzt sich der DGB ein.