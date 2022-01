Kurz vor Schulstart: Testmöglichkeiten für Schüler im Landkreis Wunsiedel

Nach den Weihnachtsferien ab Montag soll es an Bayerns Schulen mit Präsenzunterricht weiter gehen. Das hat Kultusminister Michael Piazolo bekräftigt. Voraussetzung für einen sicheren Ablauf sind auch weiterhin regelmäßige Corona-Tests. Der Landkreis Wunsiedel bietet morgen (SO) umfangreiche Testmöglichkeiten für Schüler an, um stressfrei starten zu können. Das Angebot richtet sich auch an Kindergartenkinder, die sich ja ab Montag auch testen lassen müssen. Eine Übersicht findet ihr hier. Für einige Teststellen müsst ihr vorher einen Termin vereinbaren.

Der Landkreis Wunsiedel erweitert seine Testmöglichkeiten aber auch darüber hinaus. Ihr könnt euch ab sofort auch bei Edeka Egert in Selb ohne Termin testen lassen. Dort gibt es auch Lolli-Tests für Kinder. Es sind außerdem weitere Teststellen in Selb und Marktleuthen geplant.