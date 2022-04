Kurz vor Maßnahmen-Ende: Grüne fordern Corona-Hotspot Oberfranken

Nach mehr als zwei Jahren laufen morgen die allermeisten Corona-Maßnahmen aus. Nicht alle halten das in der jetzigen Situation für die richtige Entscheidung. Die Grünen hätten sich noch mehr Regeln gewünscht, haben das neue Gesetz letztendlich unterstützt. Jetzt schalten sich die beiden oberfränkischen Landtagsabgeordneten Ursula Sowa und Tim Pargent ein.

Die beiden Grünen-Abgeordneten fordern die Bayerische Staatsregierung auf, für Oberfranken die Hotspot-Regelung anzuwenden. Damit wären weiter Maßnahmen wie zum Beispiel eine Maskenpflicht in Innenräumen möglich. Pargent und Sowa begründen das damit, dass die Normalstationen in den oberfränkischen Krankenhäusern bis zu 90 Prozent mit Corona-Patienten belegt sind. Die Regierung von Oberfranken hat deshalb alle Schwerpunktkrankenhäuser angewiesen, alle aufschiebbaren Behandlungen zu verschieben. Ministerpräsident Markus Söder hatte zuletzt deutlich gemacht, die Hotspot-Regelung nicht anwenden zu wollen, weil das Infektionsschutzgesetz – so wörtlich – „schlampig“ sei.