Kurz vor Eintritt der Ausgangsbeschränkungen: Mehrere Personengruppen im Vogtlandkreis aufgelöst

Seit heute gelten die Ausgangsbeschränkungen im Vogtlandkreis. Den gestrigen Abend haben scheinbar ein paar Menschen deshalb noch einmal genutzt. Bis dahin war es noch erlaubt gewesen, sich mit einem anderen Haushalt, aber höchstens zehn Personen gesamt zu treffen. In Plauen musste die Polizei gestern Nachmittag eine Versammlung nahe des Wendedenkmals auflösen. Elf Personen haben sich getroffen. Kurze Zeit später haben sich vier Personen getroffen und sind mit Kerzen in der Hand gemeinsam losgelaufen. Nach einer Belehrung durch die Polizei, haben auch sie den Platz verlassen. Auch in Markneukirchen wurde eine Menschenversammlung festgestellt. Rund um die Straßen der Feuerwache versammelten sich 40 Personen – die meisten davon zumindest mit Maske getragen und sich im Sicherheitsabstand bewegt. Einzig der Versammlungsleiter hat sich gegen die Hygieneauflagen gewehrt und wurde angezeigt. Etwas später am Abend haben die Polizisten eine Personengruppe mit zehn Leuten festgestellt, die sich von der Breiten Straße geschlossen in Richtung des Bahnhof bewegte. Da einige von ihnen bereits mehrmals ermahnt wurden waren, haben auch sie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erhalten.