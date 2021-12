Kurz vor dem Jahreswechsel: Impfmöglichkeiten in Hof

Die effektivste Waffe gegen Corona ist immer noch: Impfen! – Darüber sind sich Experten einig. In Hof gibt es heute wieder einige Möglichkeiten, sich eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung abzuholen. Von 8 bis 13 Uhr ist erneut das MVZ Hochfranken in der Heiligengrabstraße für euch geöffnet. Um 15 Uhr geht es in der Praxis S-Hoope in der August-Mohl-Straße mit Impfungen weiter. An beiden Impfstellen benötigt ihr keinen Termin.

Auch für Kinder ab fünf Jahren gibt es heute wieder ein Impfangebot. Von 11 Uhr bis 17:30 Uhr gibt’s den Kinderimpfstoff von Biontech im Foyer der Hofer Freiheitshalle. Dazu müsst ihr eure Kinder jedoch vorab telefonisch anmelden.

Termine im Überblick:

Kinderimpfung: 11:00 bis 17:30 Uhr (Foyer Freiheitshalle Hof) – Anmeldung telefonisch unter 09281 57-777 (Montag bis Freitag zwischen (8:00 Uhr und 17:00 Uhr)

Impfmöglichkeiten ohne Termin:

MVZ Hochfranken in Hof (Heiligengrabstraße 16) von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Praxis S-Hoope (August-Mohl-Straße 62) von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr