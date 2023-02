Kurz nach der Geburt: 17-Jährige soll ihr Baby getötet haben

Eine 17-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Hof soll ihr Baby direkt nach der Geburt getötet haben. Das berichten mehrere Medien und berufen sich auf die Staatsanwaltschaft Hof. Die junge Frau sitzt demnach bereits in Untersuchungshaft. Die Tat soll sich am 20. Januar zugetragen haben. Zum Zeitpunkt der Tat habe sich die 17-Jährige nach ersten Informationen mindestens in der 30. Schwangerschaftswoche befunden. Sie soll mit stumpfer Gewalt auf das Baby eingeschlagen haben, um es zu töten. Kurz nach der Tat sei die Jugendliche mit starken Blutungen in eine Klinik gekommen. Erst dort hätten die Ärzte festgestellt, dass die 17-Jährige schwanger war. Die Schwangerschaft sei im Vorfeld wohl verborgen geblieben. Die Ermittler hätten den Säugling noch in derselben Nacht aufgefunden. Am 22. Januar erging schließlich Haftbefehl gegen die Mutter, die nun wegen Verdacht auf Totschlag in einer JVA sitzt.