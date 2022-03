Kurioses aus Bayerns Archiven wird online gezeigt

Mit Regenwürmern, Butter und Wacholderbeeröl – so wollte eine Familie 1832 Gicht behandeln. Davon zeugt ein handschriftliches Rezept im Bayerischen Wirtschaftsarchiv in München. Die Mischung sollte man «stark kochen laßen» und immer wieder mit einem «Schwefelhölzl» umrühren.

Welche kuriosen und wichtigen Fundstücke sonst noch in Bayerns Archiven schlummern, lässt sich ab Samstag auf zwei Blogs entdecken. Bis zum 21. März werden auf den Blogs der Staatlichen Archive Bayerns und der Münchner Archive nach und nach 39 Beiträge veröffentlicht. Die Blogslam genannte Aktion startet zum bundesweiten Tag der Archive, der am Samstag unter dem Motto «Fakten, Geschichten, Kurioses» stattfindet.

In den Blogs wird unter anderem erfahrbar werden, wie Studentenleben an der LMU in München zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren aussah und welche Verschwörungstheorien im 17. und 18. Jahrhundert in Oberfranken geglaubt wurden. Auch das Gichtrezept wird zu sehen sein.

Der Tag der Archive ist normalerweise eine Art Tag der offenen Tür. Aufgrund der Corona-Pandemie bieten heuer aber nur wenige Archive Präsenzveranstaltungen an.

Nicht thematisiert wird beim Blogslam die älteste Urkunde Bayerns. Karl der Große hielt sie in den Händen und schenkte mit ihr die Gegend um Hammelburg an das Kloster Fulda. Über 1200 Jahre alt ist das Dokument aus dem Jahr 777. Die Urkunde lagert in der Würzburger Residenz. Bevor sie in einigen Jahren in den Neubau des Staatsarchives nach Kitzingen zieht wird, soll sie laut Archivangaben noch mal der Öffentlichkeit gezeigt werden.