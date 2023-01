Kurioser Vorfall in Marktredwitz: Auto bricht in Weiher ein

Das winterliche Wetter hat vor allem in der vergangenen Woche für viele Unfälle in der Region gesorgt. In Marktredwitz-Reutlas ist ein Auto in der Nacht auf Sonntag auf sehr kuriose Weise verunglückt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Marktredwitz und die DLRG auf ihren sozialen Medien schreiben, ist ein Fahrzeug mit halber Seite in einen Weiher eingebrochen. Zunächst soll die Vermutung bestanden haben, dass Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Diese habe sich jedoch nicht bewahrheitet. Ein Abschleppfahrzeug hat das eingebrochene Auto schließlich aus dem Wasser gezogen. Personen waren glücklicherweise nicht mehr im Fahrzeug. Weder die Feuerwehr noch die DLRG mussten daher tätig werden.