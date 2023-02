Kurioser Fund in Töpen: Polizei stellt 15 Liter flüssiges Kokain sicher

Es ist schon öfter vorgekommen, dass die Polizei Drogen in Bananenkisten gefunden hat. Solche Mengen sehen die Beamten der Polizeiinspektion Hof aber auch nicht alle Tage: Bei einem Lebensmittelgroßhändler in Töpen hat die Polizei insgesamt 15 Liter flüssiges Kokain sichergestellt. Das teilt das Bayerische Landeskriminalamt nun mit. Eigentlich ist die Hofer Polizei wegen eines Einbruchs in eine Lagerhalle des Unternehmens gerufen worden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Halle hat ein Drogenspürhund aber dann an einer Bananenkiste angeschlagen. Darin haben die Beamten zunächst zehn PET-Flaschen mit flüssigem Kokain gefunden. Später konnten sie noch fünf weitere Kisten mit Drogen sicherstellen. Flüssiges Kokain ist auch für die erfahrenen Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamtes etwas ganz Neues. So etwas hat es bisher noch nicht in Bayern gegeben, heißt es.