Kurioser Autodiebstahl: Täter bauen Unfall auf der Flucht

In der Nacht auf Donnerstag hat sich in Oelsnitz ein kurioser Autodiebstahl ereignet.

Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilt, soll ein 26-Jähriger in das Gelände der Polizei in Oelsnitz eingebrochen sein und ein Auto geklaut haben, das die Polizei beschlagnahmt hatte. Bei der Fahndung hat die Polizei den Wagen gefunden, dazu einen zweiten Wagen mit einem 20-jährigen Komplizen. Beide flüchteten mit den Autos vor der Polizei Richtung B92. Auf der Flucht sollen dann beide Unfälle gebaut haben. Der 20-Jährige ist gegen ein Firmengebäude gekracht, blieb aber unverletzt. Der 26-Jährige ist mit dem gestohlenen Wagen später auch von der Fahrbahn abgekommen und in eine Fahrbahnbegrenzung gekracht. Dabei hat er sich schwer verletzt und soll Einsatzkräfte beleidigt und bespuckt haben. Er soll Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert haben. Beiden werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen. Unter anderem hatten sie keine beziehungsweise keine gültige Fahrerlaubnis.