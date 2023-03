Kuriose Rettungsaktion: Katze steckt in Entenhaus fest

Für ganz schön viel Wirbel hat gestern eine Katze im Vogtland gesorgt. Das Tier saß in einem Entenhaus mitten in einem Gartenteich fest. Die Katze war wohl nachts über den zugefrorenen Teich gelaufen und in das Entenhaus geklettert. Tagsüber stiegen die Temperaturen aber wieder und das Eis taute weg – die Katze kam also nicht mehr zurück. Einsatzkräfte der Polizei Bad Elster und der Freiwilligen Feuerwehr Adorf konnten das Tier dann mit einem Boot aus dem Entenhaus befreien und dem Besitzer zurückgeben.