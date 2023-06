Kuriose Geschichte in Marktredwitz: Frau verwechselt Realität und Film

Mit einer älteren Dame ist in der Nacht die Fantasie durchgegangen. Sie hat sich mit einem Notruf bei der Polizeiinspektion Marktredwitz gemeldet. Am Telefon hat sie von einem vermeintlichen Diamantenraub in Marktredwitz erzählt. Der Täter sei mit einer großen Tasche und einem Baby geflüchtet. Die Frau selbst wäre angeblich mit einem Detektiv von „Lenßen und Partner“ im Keller eingesperrt. Die Beamten sind zunächst von einer bewussten Irreführung ausgegangen, weil sie an der beschriebenen Örtlichkeit nichts Ungewöhnliches feststellen konnten. Wie sich herausgestellt hat, hat die Frau in der Wohnung einer Bekannten die Krimiserie „K11“ und die Anwaltsserie „Lenßen und Partner“ geschaut. Die Frau hat wohl Realität und Film verwechselt. Die sichtlich verwirrte Dame wurde medizinisch untersucht.