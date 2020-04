Kupferrollen im Wert mehrerer hunderttausend Euro gestohlen

Fürth (dpa/lby) – Etliche Kupferrollen haben Diebe aus einer Lagerhalle in Fürth gestohlen. Die Ermittler schätzen den Wert der gestohlenen Ware auf mehrere hunderttausend Euro. Nach Angaben der Polizei vom Freitag verschafften sich die bislang unbekannten Täter am frühen Donnerstagabend Zugang zu dem Lager. Wie die Täter in die Halle gelangten, war zunächst unklar. Über Nacht entwendeten sie zahlreiche Paletten mit grünen Kupferrollen. Aufgrund des Gewichts der Beute von einigen Tonnen, gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe die Kupferrollen mit mehreren Lkw aus dem Industriegebiet abtransportierten.