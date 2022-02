Kupfer von Dach gestohlen: Hoher Schaden

Würzburg/Bamberg (dpa/lby) – Knapp vier Monate nach einer Razzia wegen Kinderpornografie in Unterfranken sind die aufwendigen (…)

Reichenberg (dpa/lby) – Nachdem an einer Biogasanlage in Unterfranken mutmaßlich durch Sabotage rund eine Million Liter Gärreste (…)

Mutmaßliche Sabotage an Biogasanlage: Keine Gefahr mehr

Unbekannter tötet Hahn in Stall in Unterfranken

Grafenrheinfeld (dpa/lby) – Ein Unbekannter hat in Unterfranken einen Hahn getötet. Der Täter sei in der Nacht zum Dienstag in (…)