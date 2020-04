Kuntz stellt Müller Olympia-Einsatz auch 2021 in Aussicht

München (dpa) – Thomas Müller winkt auch 2021 ein Olympia-Einsatz mit der deutschen U21-Auswahl. Nationaltrainer Stefan Kuntz sagte am Donnerstag dem TV-Sender Sky Sport News, er habe mit dem Fußballer des FC Bayern nach der Verschiebung der Sommerspiele um ein Jahr bereits Kontakt gehabt. Der Weltmeister von 2014 steht auf einer Liste von rund 50 Olympia-Kandidaten, die neben den U21-Kickern für Tokio nominiert werden können. «Ich habe mich bei allen, die auf der Liste standen, also auch bei Thomas Müller, für die Bereitschaft bedankt und auf das nächste Jahr verabschiedet, dass ich dann mit demselben Anliegen nochmal vorstellig werden würde», sagte Kuntz.

Der erfahrene Angreifer des deutschen Rekordmeisters habe dabei sein weiter bestehendes Interesse signalisiert. Kuntz berichtete: «Alle, die ich angesprochen habe, haben gesagt, sie freuen sich darauf, wenn sie im nächsten Jahr noch was von mir hören.»

Neben drei älteren Spielern dürfen 2021 auch Fußballer des Jahrgangs 1997 in Japan dabei sein, die dann eigentlich schon deutlich älter sind als 21. Das wurde zuletzt entschieden und sorgte im DFB-Team für Erleichterung. «Dadurch können die Jungs, die bei der U-21-EM für die Qualifikation gesorgt haben, an Olympia teilnehmen», sagte der Coach. Er habe bei den 97er-Kickern die große Erleichterung gemerkt. Das unterstreiche den Wert von Olympia nach dem Silber-Erfolg von 2016. «Olympische Spiele hatten im Bewusstsein von Fußballern nicht so ganz den hohen Stellenwert», sagte Kuntz. «Das hat sich geändert.»