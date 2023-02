Kunstrasenplätze für Vereine: SPD will wissen, ob sich das rechnet

Säen, düngen, gießen, mähen und im Winter ist er nicht bespielbar: So ein klassischer Rasen braucht viel Pflege. Wenn es nach den Sportvereinen in der Region geht und sie das Geld hätten, würden sie auf Kunstrasen setzen. Das bringt die Hofer SPD-Stadtratsfraktion zu einem Antrag, den sie jetzt an Oberbürgermeisterin Eva Döhla gestellt hat. Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob die Kosten für einen Kunstrasen auf Dauer nicht günstiger wären, als ständig Naturrasen hegen und pflegen zu müssen. Schließlich erzeugt auch das jährlich Kosten, mahnt die SPD-Stadtratsfraktion. Und durch den Klimawandel ist mit weiteren trockenen und heißen Sommern zu rechnen. Bei extremer Dauerhitze muss die Bewässerung dann ohnehin eingestellt werden, der Rasen vertrocknet. Die Hofer Stadtverwaltung soll außerdem die Nachhaltigkeit eines Kunstrasens prüfen. Ein Kunstrasen kann im Sommer wie auch im Winter bespielt werden.