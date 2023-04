Im Veranstaltungskalender der Stadt Selb war die Kunstnacht immer ein wichtiger Termin. Dieses Jahr fällt sie aber erneut aus. Stattdessen gibt es eine Alternative, die nennt sich „KunsTRäume“. Ab 17 Uhr präsentieren sich Künstler und Musiker an unterschiedlichen Veranstaltungsorten in der Selber Innenstadt. Einer von zwölf Veranstaltungsorten ist das Outlet-Center in Selb. Dort findet ihr auf zwei Ebenen die Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „upside down“.