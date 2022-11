Kundgebung der LINKEN in Hof: Gregor Gysi als Gastredner vor Ort

„Menschen entlasten! Preise deckeln! Übergewinne besteuern!“ – unter diesem Motto ruft DIE LINKE Oberfranken Ost heute (DI) zu einer Kundgebung in Hof auf. Damit will die Partei ein Zeichen für mehr soziale Gerechtigkeit setzen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Energie, Lebensmittel und der ÖPNV müssten demnach für alle bezahlbar bleiben. Für die Finanzierung müssten Konzerne aufkommen, die in der Krise bisher hohe Übergewinne erzielt haben, heißt es. Als Gastredner wird der LINKE-Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi zur Kundgebung nach Hof kommen. Los geht’s heute um 17 Uhr am Kugelbrunnen in der Hofer Altstadt.