Kultusministerkonferenz: Studierende sollen zurück an die Uni

Viele Studierende sehen den Hörsaal ihrer Uni im kommenden Wintersemester vielleicht zum ersten Mal. Wegen Corona fanden Vorlesungen in den vergangenen Monaten ja hauptsächlich online statt. Die Kultusministerkonferenz hat sich jetzt allerdings auf eine Rückkehr zur Präsenzlehre ab dem Herbst verständigt. Die Studierenden sollen sich wieder auf einen Aufenthalt am Studienort einstellen, so Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler. Dafür hat sich Prof. Jürgen Lehmann, Präsident der Hochschule Hof schon vor einiger Zeit ausgesprochen: