Schulen, die bei ihren Schülern die Lese- und Medienkompetenz in besonderem Maße fördern, bekommen vom Bayerischen Kultusministerium das Gütesiegel „Treffpunkt Schulbibliothek – Fit in Medien“. Am Vormittag hat Kultusminister Michael Piazolo erneut 36 Schulbibliotheken ausgezeichnet. Mit dabei waren dieses Mal auch die Grundschule Schönwald und die Markgraf-Friedrich-Realschule in Rehau.