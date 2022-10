Kultusministerium: Ehrungen für hervorragende Seminararbeiten

Acht bayerische Abiturienten haben heute in München eine Auszeichnung bekommen für ihre hervorragenden Seminararbeiten. Seit 2000 gibt es den Preis des Bayerischen Clubs zur Förderung der bayerischen Kultur. Der geht an herausragende schriftliche Seminararbeiten zu Themen zur bayerischen Geschichte, Gegenwart und Kultur. Die Preisträger erhalten jeweils 750 Euro, die Landessieger 1.500 Euro. Die Auswahl trifft das Kultusministerium gemeinsam mit dem Bayerischen Club. Die Landessieger kommen in diesem Jahr aus Niederbayern und Schwaben. Unter den Preisträgern ist aber auch eine Abiturientin aus Oberfranken. Alessa Herzog vom Walter-Gropius-Gymnasium Selb hat in ihrer Arbeit die Berichterstattung im Fichtelgebirge vor und während der Olympiade 1936 in Berlin untersucht.