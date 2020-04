Kultusminister zur Rückkehr zu regulären Unterricht

Seit dieser Woche sind die ersten Schülerinnen und Schüler der bayerischen Abschlussklassen wieder in der Schule. Für den Rest heißt es weiterhin: Von zu Hause aus lernen. Bis zu den Sommerferien sollen Kinder und Jugendliche wegen der Corona Pandemie abwechselnd in der Schule und mit digitalen Mitteln daheim unterrichtet werden. Darauf hätten sich Kultusminister der Länder verständigt, teilte die Vorsitzende Hubig mit. Einen regulären Schulbetrieb für die rund elf Millionen Schüler in Deutschland wird es vor den Sommerferien nach Angaben der Kultusminister aber nicht geben. Bayern hat unterdessen die Ausgangsbeschränkungen bis zum 10. Mai verlängert.