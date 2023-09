Piazolo: Unterrichtsversorgung für 1,7 Mio Schüler gesichert

Die Unterrichtsversorgung für die im neuen Schuljahr gut 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern ist aus Sicht von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) gesichert. «Wir sind aktuell voll im Plan, auch besser als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt entspannen können», sagte Piazolo am Freitag in München. «Wir haben so viele Lehrerinnen und Lehrer wie noch nie, aber auch so viele Herausforderungen wie noch nie.»

Inklusion, Integration und Ganztag seien nur einige der großen Themen, zählte Piazolo auf. Allein rund 30.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine seien inzwischen im bayerischen Schulsystem aufgenommen worden. Außerdem gebe es aufgrund der höheren Geburtenzahl mehr Kinder im Freistaat. In der Folge müssten – besonders an den Grund- und Mittelschulen – in diesem Schuljahr rund 26.000 Schülerinnen und Schüler mehr unterrichtet werden als im Vorjahr. Dafür seien etwa 3700 neue Lehrkräfte auf Planstellen eingestellt worden, hinzu kämen noch Vertragskräfte.