Kulturwoche in Oberkotzau: Veranstaltungen mit überregional bekannten Künstlern

In Hof starten heute (6. Mai) die Deutsch-Tschechischen Freundschaftstage. Den ganzen Mai über gibt es in Hof Veranstaltungen, die (…)

Internationale Beziehungen: Deutsch-Tschechische Freundschaftstage starten in Hof

Wegen der Pandemie mussten in den vergangenen Jahren viele Feste und Veranstaltungen ausfallen. Heuer findet am 02. Juli nach langer (…)

Nach langer Pause: Rehauer Stadtfest findet am 02. Juli statt

Langsam startet die Freibad-Saison in der Region wieder. Damit sich niemand verletzt, oder noch Schlimmeres passiert, braucht es (…)

Personalmangel in Freibädern: Noch kein großes Problem in der Region

Die steigenden Energiepreise hatten kürzlich ja die Frage auf den Plan gerufen, ob wir in Zukunft in den Schwimmbecken frieren müssen. (…)

Steigende Energiepreise: Becken in den Freibädern werden nicht kälter

Einige hunderttausend Euro Schaden sind gestern bei einem Brand in einem Mietshaus in Oberkotzau im Landkreis Hof entstanden. Einer der (…)

Feuer am 1. Mai: Hoher Schaden in Oberkotzau

Kitchen on the Run in Hof: Integration durch gemeinsame Kochabende

Seit 2013 unterstützt der Berliner Verein „Über den Tellerrand“ Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund dabei, sich (…)