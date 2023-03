Kulturszene auf 7000 Quadratmetern in früherer Kongresshalle

Auf mehr als 7000 Quadratmetern sollen in der Kongresshalle auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände in Nürnberg Räume für die freie Kunst- und Kulturszene entstehen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. In dem denkmalgeschützten Monumentalbau sollen 49 Ateliers, 25 Proberäume für Bands, ein Tonstudio und Werkstätten entstehen. Außerdem sei ein Tanzraum auf einer Fläche von 200 Quadratmetern geplant. Die Details sollen in den nächsten Monaten erarbeitet werden. Der Bund fördert das Vorhaben mit 20 Millionen Euro.

In der Kongresshalle soll außerdem eine Ersatz-Spielstätte für Oper und Ballett des Nürnberger Staatstheaters entstehen, wenn das historische Opernhaus in der Innenstadt in den nächsten Jahren saniert wird. In dem Bau sollen Proberäume und Werkstätten untergebracht werden. Für Bühne, Orchestergraben und Zuschauerraum soll ein neues Gebäude im Innenhof errichtet werden.