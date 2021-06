Kulturstadt Bayern-Böhmen: Wunsiedel übernimmt Staffelstab

Die Stadt Wunsiedel ist für Kultur bekannt – sie ist ja auch die Heimat der Luisenburg-Festspiele. Seit heute ist sie aber auch noch offiziell Kulturstadt Bayern-Böhmen. Sie hat den Staffelstab von der Stadt Schwandorf übernommen. In den nächsten sechs Monaten sind rund 40 Veranstaltungen geplant. Für Bürgermeister Nicolas Lahovnik ist es gerade in Zeiten von Corona wichtig, dass die Grenzregionen in Bayern und Böhmen zusammenkommen. Auf eine Veranstaltung freut er sich deshalb besonders:

Bis dahin gibt es unterschiedliche Ausstellungen im Kulturpavillon am Wunsiedler Marktplatz, Live-Musik, Vorträge und Stadtführungen. Den Auftakt macht am Abend die Night of Lights. Einen Link zum kompletten Programm findet ihr hier!