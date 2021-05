Kulturstadt Bayern Böhmen: Schwandorf übergibt Staffelstab an Wunsiedel

Das Projekt „Kulturstadt Bayern-Böhmen“ ist im vollen Gange. Rund 5000 Besucherinnen und Besucher haben die Angebote des digitalen Kulturfestivals Woche der Nachbarn genutzt. Das Festival ist End- & Höhepunkt der Kulturstadtprogrammes in Schwandorf gewesen. Nächste Station des Programmes ist die Kulturstadt 2021 Wunsiedel. Hier ist für den 5. Juni eine Eröffnungsveranstaltung in Präsenz geplant gewesen. Wegen der anhaltenden Pandemie haben die Verantwortlichen den Termin verschoben. Dann soll auf dem Marktplatz der Kulturstadtpavillon als mobile Infostelle der sechs Nachbarregionen Oberpfalz, Pilsen, Karlsbad, Oberfranken, Niederbayern und Südböhmen aufgestellt werden. Die Woche der Nachbarn in Wunsiedel soll vom 16. bis 19. September stattfinden. Ob in Präsenz, digital oder in hybrider Form wird Anfang Juli entschieden.