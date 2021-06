Kulturstadt Bayern-Böhmen: Kulturstadtpavillon ist angekommen

Wunsiedel ist nicht mehr nur Festspielstadt, sondern ab sofort (Juni) auch Kulturstadt Bayern-Böhmen. In der vergangenen Woche hat sie den Staffelstab von der Stadt Schwandorf übernommen. Je nachdem wie es die Pandemie-Lage zulässt, sind in den kommenden Monaten unterschiedliche Veranstaltungen geplant. Ein Vorbote steht jetzt schon auf dem Marktplatz. Der Kulturstadtpavillon in Wunsiedel ist angekommen. Reingehen könnt ihr aber erst ab dem 9. Juni, also Mittwoch in einer Woche. Der Container ist immer mittwochs (9 bis 16 Uhr) und samstags (9 bis 12 Uhr) geöffnet. Dort könnte ihr euch über geplante Veranstaltungen informieren.