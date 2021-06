Kulturstadt Bayern-Böhmen: Erste Veranstaltungen starten

Die Stadt Wunsiedel ist für die Luisenburg-Festspiele bekannt. Seit kurzem ist sie aber auch noch Kulturstadt Bayern-Böhmen. Aus diesem Anlass sind in den kommenden sechs Monaten unterschiedliche Veranstaltungen geplant. Los geht es schon an diesem Wochenende. Heute und morgen könnt an einer historischen Stadtführung teilnehmen, die auf deutsch und tschechisch geführt wird. Mittagessen könnt ihr dann am Marktplatz in Wunsiedel. Dort gibt es Essen aus dem Food-Truck und böhmisches Bier. Wann die Stadtführungen starten, seht ihr auf unserer Webseite.

Die offizielle Eröffnung des Kulturstadt Bayern-Böhmen Programms in Wunsiedel ist am Dienstag (22.6.). Kultureinrichtungen und Veranstaltungsorte werden bei der Night of Light rot beleuchtet. Für die Musik sorgt der Hofer Singer-Songwriter Maximilian Adler.

Stadtführung am Samstag: Treffpunkt 20 Uhr am Jean-Paul-Denkmal an der Stadtkirche St. Veit

Stadtführung am Sonntag: Treffpunkt 15 Uhr ebenda

Dauer: 2 Stunden