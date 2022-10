Kulturschule in Bayern: Kultusminister Piazolo zeichnet Staatliche Realschule Naila aus

Die Staatliche Realschule Naila darf sich ab sofort „Kulturschule“ nennen. Die Schule hat in den vergangenen drei Jahren am Pilotversuch „Kulturschule in Bayern“ des bayerischen Kultusministeriums teilgenommen. Eine Kulturschule setzt sich in besonderer Weise für kulturelle Bildung ein. Das hätte die Staatliche Realschule Naila bereits vor Projektbeginn mit verschiedenen kreativen Programmen und Projekten getan, heißt es in einer Mitteilung des bayerischen Kultusministeriums. Die Realschule hat den Titel „Kulturschule“ heute (28.10.) um 11 Uhr 30 in München von Kultusminister Michael Piazolo verliehen bekommen. Neben ihr werden noch acht weitere Schulen aus ganz Bayern ausgezeichnet.