Lange Transportwege sind oft mit hohen Kosten verbunden. Deshalb sind Logistikfirmen daran interessiert, ihre Güter möglichst kostengünstig zu transportieren. Genau damit hat sich Thea Petschek in ihrer Masterarbeit an der Hochschule Hof beschäftigt. Sie hat untersucht, wie sperrige Waren möglichst günstig, aber trotzdem zuverlässig von A nach B kommen. Dafür erhält die Hochschul-Absolventin am Abend den Kulturpreis Bayern. Er ist mit 2.000 Euro dotiert.