Kulturpreis Bayern: Auch Absolvent der Hochschule Hof unter den Preisträgern

Der Netzbetreiber Bayernwerk ehrt mit dem Kulturpreis Bayern Hochschulabsolventen aus Kunst und Wissenschaft. In München werden heute 33 Preisträger gekürt. Auch die Hochschule Hof bringt ausgezeichnete Wissenschaftler hervor. Denn unter den Preisträgern ist ein Absolvent der Hochschule Hof. Apurv Puranik hat sich in seiner Masterarbeit mit digitalen Anzeigen in Produktionsabteilungen beschäftigt. Seine Arbeit für den Studiengang Operational Excellence an der Hochschule Hof bringt ihm den Preis ein. Die Verleihung findet um 19 Uhr in München statt.