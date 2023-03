Kulturpaten stellen sich vor: Senioren im Landkreis Wunsiedel sind eingeladen

Sie sollen ältere Menschen in Zukunft bei Konzerten, Spaziergängen oder bei einem Besuch im Theater begleiten. Die Rede ist von ehrenamtlichen Kulturpaten. In den vergangenen Wochen wurden sie für ihre neue Aufgabe geschult. Es ging dabei um Bereiche wie Unfallverhütung, Notfallwissen und verschiedene Krankheitsbilder. Die Ehrenamtlichen haben zudem an einem Demenz-Partner-Kurs teilnehmen müssen. Die Kulturpaten im Landkreis Wunsiedel wollen sich am Nachmittag im Landratsamt der Öffentlichkeit vorstellen. Alle interessierten Senioren und deren Angehörige sind dazu ab 16.30 Uhr in den Sitzungssaal eingeladen.