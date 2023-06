Kulturpaten im Landkreis Wunsiedel: Erster Ausflug auf die Luisenburg

Im Alter ist vieles nicht mehr so einfach, trotzdem wollen die meisten noch gerne am öffentlichen Leben teilnehmen. Dafür gibt es im Landkreis Wunsiedel das Kulurpaten-Projekt. Die ehrenamtlichen Paten begleiten Senioren beim Besuch von Veranstaltungen. Der erste Ausflug ist kürzlich zu den Luisenburg-Festspielen gegangen. Bewohner von zwei Seniorenheimen haben eine Aufführung von „Die Schöne und das Biest“ besucht. Wer auch Interesse an einem Ausflug hat, kann sich beim Landratsamt in Wunsiedel melden.

Elisabeth Golly

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Per Telefon: 09232 80449

Per Post: Jean- Paul- Straße 9

Per E-Mail: elisabeth.golly@landkreis-wunsiedel.de