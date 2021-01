Kulturkiller Corona: Selber Kunstnacht fällt auch heuer aus

Mit jedem Tag den es Richtung Frühling geht, steigt die Hoffnung, dass das Ende der Corona-Pandemie näher rückt. Bis es allerdings so weit ist, müssen wir alle noch auf große Veranstaltungen mit vielen Menschen verzichten. Deshalb fällt auch in diesem Jahr die Selber Kunstnacht aus. Die wäre eigentlich am 24. April über die Bühne gegangen. Die Organisatoren haben die Beteiligten nun angeschrieben. Man wolle keine Energie in die aufwendige Vorbereitung stecken, heißt es. Jetzt sind besondere Ideen für die Zukunft gefragt. Möglicherweise gibt es heuer noch eine abgespeckte Kunstnacht – damit die Selberinnen und Selber nicht ganz auf Kultur verzichten müssen.