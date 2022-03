Kulturfonds 2022: Auch Projekte in Hochfranken gefördert

Besonders die Kunst- und Kulturszene hat unter den Corona-Beschränkungen gelitten. Der Kulturfonds 2022 sei daher ein Signal an Kulturschaffende, dass die Politik die Belastungen ernstnehme und die kulturelle Vielfalt schützen wolle. Das teilt der Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Rainer Ludwig, mit. Laut ihm fließen 140.000 Euro an Kulturprojekte in Oberfranken. Der Löwenanteil von fast 90.000 Euro geht dabei an die Stadt Bayreuth für die Sanierung des Stadtarchivs. Aber auch Projekte in der Euroherz-Region bekommen Zuwendungen. 15.000 Euro gibt es beispielsweise für das Festival „Zither in Hof – Heimat für alle“. Über 9.000 Euro gehen an die Stadt Marktredwitz für die Sonderausstellung „Gustav Seeberger – Leben und Werk“. Eine ähnliche Summe bekommt auch der Zweckverband Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel und Arzberg für die Sonderausstellung „So isst das Fichtelgebirge – Geschichten rund um Essen und Trinken“.