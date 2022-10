Kulturelles Highlight in Hof: 56. Internationale Hofer Filmtage offiziell eröffnet

Am Abend hat Festivalleiter Thorsten Schaumann die 56. Internationalen Hofer Filmtage offiziell eröffnet. Zur Eröffnung konnten die Besucher die Premiere des Films „Olaf Jagger“ von Regisseurin Heike Fink, mit Olaf Schubert in der Hauptrolle, sehen.

Zur Premiere waren nicht nur bekannte Menschen aus Film und Fernsehen in Hof zu Gast sondern auch Lokalprominenz, wie der Hofer Alt-Oberbürgermeister Dieter Döhla. Der sagt, er hat bisher keine Filmtage verpasst.

Das Festival findet in diesem Jahr hybrid statt. Bis Sonntag könnt ihr Premieren von zahlreichen Filmen in den Hofer Kinos sehen. Auch ein Streamingangebot über hof on demand gibt es dieses Jahr wieder. Neu ist in diesem Jahr die Hofer Bürgergesellschaft als zentraler Treffpunkt des Festivals.