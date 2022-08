Kulturbetrieb in Plauen: Positive Zwischenbilanz zum Wirtschaftsplan 2022

Weil wir in den vergangenen Jahren Corona-bedingt auf viele Feste verzichten mussten, wollten viele Städte und Gemeinden in diesem Jahr was Veranstaltungen angeht wieder mehr Gas geben. Die Stadt Plauen hat nun eine Zwischenbilanz über die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2022 insbesondere bezüglich des Kulturbetriebs gezogen. Demnach waren im zweiten Quartal 2022 wieder mehr Veranstaltungen möglich. Insbesondere die Nacht der Museen und die Feierlichkeiten im Rahmen des 900-jährigen Stadtjubiläums seien gut bei der Bevölkerung angekommen. Ein weiterer wichtiger Gewinn war bisher auch die Zusage für den Förderbescheid zum Umbau des Weisbachschen Hauses in Plauen. Dieser beträgt rund 600 Tausend Euro. Um die anstehenden Arbeiten stemmen zu können, wird kurzfristig personell aufgestockt. Neben einer neuen Sachbearbeiterin Haushalt/Verwaltung für das neue Textilzentrum, wird nun auch ein wissenschaftlicher Volontär die fachliche Vorbereitung sowie den Ausstellungsaufbau übernehmen.