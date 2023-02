Kulturangebote für junge Menschen: Landkreis Wunsiedel bekommt Förderung

Während der Corona-Pandemie waren Theater, Kinos und Sporteinrichtungen lange geschlossen. Darunter haben vor allem junge Menschen gelitten. Auch jetzt machen die aktuellen Krisen vielen Jugendlichen zu schaffen. Das Bundesfamilienministerium will junge Menschen in diesen Zeiten unterstützen – mit Kulturangeboten und Maßnahmen für die körperliche und seelische Gesundheit. Dafür gibt es „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ des Bundes. Aus diesem Förderprogramm gehen heuer auch 150.000 Euro in den Landkreis Wunsiedel. Das teilt der hochfränkische SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger nun mit. Mit dem Geld soll der Landkreis jetzt Angebote für Kinder und Jugendliche planen und die jungen Leute auch an der Umsetzung beteiligen.