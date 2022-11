Wie komme ich am Besten durch den Winter? Diese Frage stellen sich gerade viele Menschen angesichts der aktuellen Krisen. Für Freizeit- und Kulturveranstaltungen bleibt da bei vielen wahrscheinlich nicht viel Geld übrig. Das Egerland-Museum in Marktredwitz will aber weiterhin allen Menschen den Zugang zu Kultur ermöglichen. Deswegen ist der Eintritt ins Museum ab sofort frei. Ihr könnt stattdessen freiwillig eine Spende dalassen. Das Angebot gilt bis zum 31. März 2023.