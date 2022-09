Kultur in Krisenzeiten: Rückläufige Ticketverkäufe bei Konzerten und Co.

Corona-Pandemie, Ukraine Krieg und Inflation – Die vielen Krisen machen uns allen aktuell zu schaffen. Wegen der hohen Energiekosten verzichten einige Menschen mittlerweile auch schon auf viele Dinge. Dazu gehören zum Beispiel Theater- und Konzertbesuche.

Laut Wolfang Heyder vom Veranstaltungsservice Bamberg sind die Ticketverkäufe für Konzerte und Theateraufführungen nach dem Sommer deutlich zurückgegangen. Das liegt seiner Einschätzung nach vor allem daran, dass die Menschen durch die Pandemie vorsichtiger geworden sind. Der Veranstaltungsservice will die Menschen trotzdem weiterhin für Kulturveranstaltungen begeistern, zum Beispiel mit Rabatt-Aktionen. Was Marketing-Möglichkeiten angeht seien die Veranstalter aktuell aber eingeschränkt. Das sagt Christiane Colditz von der Eventagentur Nord-Süd-Programm in Bayreuth. Denn auch Werbung sei mittlerweile ganz schön teuer geworden.