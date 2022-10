Kultur in Hof und Wunsiedel: Bezirk Oberfranken beschließt Förderungen

Kultur trägt dazu bei, dass es Menschen gut geht. Das sagt Bezirkstagspräsident Henry Schramm in einer aktuellen Mitteilung des Bezirks Oberfranken. Mit fast 5,4 Millionen Euro will der Bezirk Oberfranken deswegen im kommenden Jahr die Kultur in der Region fördern. Das hat der Kulturausschuss nun beschlossen. Das Städtebundtheater Hof soll zum Beispiel mit rund 500 Tausend Euro unterstützt werden, die Hofer Symphoniker mit 245 Tausend Euro. Im Bereich der rein freiwilligen Leistungen stehen rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit fördert der Bezirk Oberfranken unter anderem auch die Internationalen Filmfestspiele in Hof. Der Kulturausschuss hat auch beschlossen, die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel weiterhin zu unterstützen.