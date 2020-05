Kultur in Bayern: Nach Pfingsten könnten wieder Open Airs möglich sein

Während das Leben langsam in vielen Bereichen wieder anläuft, steht die Kulturbranche weiter weitgehend still. Museen sind unter Auflagen wieder geöffnet. Theater und Kinos müssen aber noch zu bleiben. Ministerpräsident Markus Söder hat am Vormittag erste Perspektiven präsentiert:

Demnach könnten nach Pfingsten wieder Open-Air-Veranstaltungen möglich sein, ab Herbst auch wieder inhäusig. Am Mittwoch soll die endgültige Entscheidung fallen. Außerdem stockt Bayern sein Hilfsprogramm für Kunst und Kultur noch einmal deutlich auf. Insgesamt 200 Millionen Euro sollen an Künstler und Kulturschaffende gehen. Von dem Geld sollen jetzt auch Künstler profitieren, die nicht in der Künstlersozialkasse organsiert sind.