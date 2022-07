Kultur im ländlichen Raum: Landkreis Wunsiedel legt Kulturentwicklungskonzept vor

Wer nicht gerade in einem kulturellen Zentrum lebt, hat es oft schwer mal ins Kino, Konzert oder in eine Ausstellung zu gehen. Das kulturelle Angebot im ländlichen Raum erfassen und auf neue Beine stellen, will der Landkreis Wunsiedel. Dafür wurde jetzt ein Kulturentwicklungskonzept erstellt und vorgestellt. Landrat Peter Berek:

Das Ziel des Projekts ist es, die Kultur im Landkreis Wunsiedel zu stärken und zu unterstützen. Die Weiterentwicklung des Landkreises sei ohne ein entsprechendes kulturelles Angebot nicht machbar, zum anderen wurde mit dem Konzept auch eine Bestandsaufname gemacht, so Berek weiter.