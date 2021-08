Kult-Auto-Treffen: Bulli Summer Camp in Klingenthal

Heute Abend (05.08.) startet das zweite Bulli Summer Camp in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal.

Die Veranstalter erwarten für das Wochenende über 150 der Kult-Busse. Dort habt ihr die Möglichkeit euch die Busse näher anzuschauen. Am Samstag gibt es außerdem einen Familientag unter anderem mit Wasserrutsche und Hindernisparcours.

Am Freitag und am Samstag ist außerdem das DRK Impfzentrum Vogtland vor Ort.

Dort könnt ihr euch laut Gunther Brand vom VSC Klingenthal zwischen 8 und 16 Uhr impfen lassen.

Das Bulli Summer Camp findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt.

Das Festival in Klingenthal geht bis Sonntag und endet unter anderem mit einer Wahl der schönsten Bullis.